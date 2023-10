Faeser: Amt als Bundesministerin brachte viel Gegenwind

Berlin (dpa/lhe) - . Die Doppelrolle als Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin hat den hessischen Landtagswahlkampf für Nancy Faeser nach ihrer eigenen Einschätzung erschwert. Ihr Amt als Bundesministerin habe „viel an Polarisierung und Gegenwind mit sich gebracht“, sagte Faeser am Montag in Berlin. Das habe es schwer gemacht, in die Offensive in Hessen zu kommen. „Ich habe in den letzten Monaten mehr als 200 Prozent gegeben“, sagte Faeser.