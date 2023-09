Faeser bevorzugt nach Hessen-Wahl Ampelbündnis

Wiesbaden (dpa) - . In Hessen will die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Nancy Faeser, bei einem Wahlerfolg am liebsten auch in einer Ampel-Koalition mit Grünen und FDP regieren. „Weil die Ampel ein progressives Bündnis ist, mit dem Sie richtig viel verändern, bewegen und wirklich auch verbessern können“, sagte Faeser, die zugleich Bundesinnenministerin ist, am Dienstag im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. „Rheinland-Pfalz ist da die beste Blaupause.“ Dort regiert seit 2016 eine Ampel-Koalition. Der neue hessische Landtag wird am 8. Oktober gewählt.