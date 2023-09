Faeser: Bildungspolitik wird wahlentscheidend sein

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faser hält die Bildungs- und Schulpolitik für das entscheidende Thema bei der Landtagswahl am 8. Oktober. „Ich bin sicher, dass die Menschen nach dem Schulanfang jetzt wieder auf eines der wichtigsten landespolitischen Themen gucken, nämlich die Bildungspolitik. Das war in den Ferien ein bisschen in den Hintergrund gerückt“, sagte Faeser, die auch Bundesinnenministerin ist, in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. „Alle merken, dass wieder Stunden ausfallen, dass Lehrerinnen und Lehrer fehlen, dass Schule einfach besser gemacht werden muss.“ Am vergangenen Montag hatte nach sechs Wochen Sommerferien wieder der Unterricht an Hessens Schulen begonnen.