Faeser: CDU lässt Brandmauer gegen Rechts einreißen

Sie habe mit großer Sorge in den letzten Wochen gesehen, was in Thüringen passiert sei. „Dort, in Thüringen, gab es eine Abstimmung mit der AfD. Wo war denn Herr Merz dieser Tage in Thüringen? Ich habe ihn nicht gesehen“, sagte Faeser mit Blick auf den CDU-Parteichef Friedrich Merz.