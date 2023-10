Faeser: Habe sehr viel Solidarität aus Berlin erhalten

Wiesbaden (dpa) - . Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich zuversichtlich geäußert, ihr Ministeramt trotz des schlechten Abschneidens der SPD bei der hessischen Landtagswahl fortführen zu können. „Ich habe sehr viel Solidarität heute aus Berlin erhalten“, sagte die SPD-Spitzenkandidatin am Sonntagabend in der ARD auf die Frage, ob sie Ministerin bleiben könne. Das historisch schlechteste Ergebnis der SPD bei einer Landtagswahl in Hessen nannte Faeser „sehr enttäuschend“.