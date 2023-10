Faeser will bei Landtagswahl „starkes Signal gegen Rechts“

Marburg (dpa/lhe) - . Die hessische SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, bei der Landtagswahl an diesem Sonntag (8. Oktober) ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. „Wählen Sie morgen auf jeden Fall demokratisch“, sagte Faeser am Samstag zum Wahlkampfabschluss in Marburg. „Mit der Sozialdemokratie gibt es kein Wackeln nach rechts. Unsere Brandmauer nach rechts steht immer.“