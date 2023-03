Fast 9000 Studierende lernten Beruf zum Erzieher

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Schuljahr 2021/2022 haben sich in Hessen 8984 Studierende in einer Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher befunden. Rund 2660 Studierende machten in dem Schuljahr ihren Abschluss, wie aus einer Antwort des Sozialministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. In Hessen klagen zahlreiche Kommunen darüber, freie Stellen für Erzieher oder Erzieherinnen wegen eines Mangels an geeigneten Bewerbern nicht besetzen zu können.