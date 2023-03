Fast drei Viertel: Ländliche Gemeinden verzeichnen Zuzüge

Wehrheim (dpa/lhe) - . Fast drei Viertel der ländlichen Gemeinden in Hessen mit bis zu 5000 Einwohnern haben einer Studie zufolge von 2019 bis 2021 Zuzüge verzeichnet. Ein Jahrzehnt davor sei dies noch in deutlich weniger Landgemeinden der Fall gewesen, teilte die Staatskanzlei zur Gesprächsreihe „Talk im Gasthaus“ mit Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Mittwoch in Wehrheim im Taunus mit. In den hessischen Kleinstädten sei die Entwicklung ähnlich.