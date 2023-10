FDP sieht nach Zitter-Wahl Verantwortung in Berlin

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische FDP sieht nach der Zitterpartie bei der Landtagswahl die Verantwortung in der Bundespolitik. Er glaube schon, dass bundespolitische Themen die Wahl überlagert hätten und es für die Liberalen schwer gewesen sei, landespolitische Themen durchzubringen, sagte der Spitzenkandidat der FDP bei der Wahl in Hessen, Stefan Naas, am Montag dem Sender hr-Info. „Die Migrationspolitik war das beherrschende Thema, und die CDU hatte es leicht, von landespolitischen Defiziten abzulenken.“ Die schlechte Stimmung hinsichtlich der Ampel sei schon auch ein großes Thema, auch die einfachen Antworten der AfD.