Festakt der Jüdischen Gemeinde: Zukunft aktiv mitgestalten

Jüdisches Leben gehöre fest zu unserer Stadt, betonte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) in seinem Redetext. „Aber es gilt auch, sicheres jüdisches Leben ist nicht selbstverständlich.“ Deshalb müsse alles getan werden, um dieses zu schützen. Noch heute müssten Synagogen und jüdische Gemeindezentren bewacht werden, so Korn. „Oft ist das Erste, was ein jüdisches Kind sieht, nicht etwa das fröhliche Gesicht der Erzieher und Lehrer, sondern das konzentrierte Gesicht eines Polizisten.“ Aber er betonte auch: „Trotz allem, lassen wir uns unsere positive Einstellung nicht nehmen. Wir blicken erwartungsvoll in eine Zukunft, die wir aktiv mitgestalten wollen.“