Forderung nach „Augenhöhe am Altar“ auf Synodalversammlung

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche hat am Samstag in Frankfurt einen Text zu Frauen in sakramentalen Ämtern mit großer Mehrheit verabschiedet. Für den Text stimmten 177 Synodale bei zwölf Gegenstimmen und 13 Enthaltungen. Auch die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe kam zustande. Während 42 Bischöfe für den Text gestimmt hatten, stimmten zehn mit nein, sechs enthielten sich.