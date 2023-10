Forscherin: Wahlkampf der Parteien teils mit neuer Sprache

- Bei der CDU sieht sie viel Kritik an der Bundesregierung, etwa wenn für Klimaschutz „ohne Verbote“ plädiert werde - „das richtet sich eigentlich an die Bundespolitik“, sagte die Wissenschaftlerin. Teils wähle die CDU auch eine „sehr plastische Sprache“, was die Zuwanderung angehe - etwa mit dem Slogan „Zuwanderung steuern - mit Herz und Härte“. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) inszeniere sich zugleich als klassischer fürsorgender Landesvater. Von der Bedeutung her vage sei der Slogan „Hessen weiter führen“ - er könne so verstanden werden, dass Rhein die hessische Landesregierung weiterhin führen wolle oder dass sich Hessen weiterentwickeln müsse.