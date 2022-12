Frankfurt erforscht Energiequellen in 800 Meter Tiefe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In 800 Metern Tiefe forscht die Stadt Frankfurt nach Erdwärme. Um Alternativen zu fossilen Energiequellen zu finden, lässt die Stadt auf dem Gelände des früheren Rebstockbads eine Forschungsbohrung durchführen. Tiefengeothermie sei ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität, sagte Planungsdezernent Mike Josef (SPD) am Dienstag. Er hält weitere Bohrungen in anderen Stadtteilen für denkbar.