Frankfurter Ex-OB Feldmann tritt doch nicht in Linke ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister und langjährige SPD-Politiker Peter Feldmann tritt doch nicht in die Linke ein. Er habe seinen Aufnahmeantrag zurückgezogen, teilte Feldmann am Samstag auf Anfrage mit. Es hätten sich viele Gemeinsamkeiten mit Vertretern der Partei gezeigt, insbesondere in der Kommunalpolitik. „Leider wurden diese durch rückwärtsorientierte öffentliche Äußerungen einiger Linker in den Medien überlagert“, schreibt Feldmann. Er ziehe seinen Aufnahmeantrag „ohne Groll“ zurück. Zuerst hatte hessenschau.de darüber berichtet.