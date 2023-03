Frankfurter OB-Wahl: „Bahnbabo“ spricht sich für Josef aus

Die Grünen erklärten am Montag, sie würden noch besprechen, „ob und in welcher Form wir zur Unterstützung eines Kandidaten aufrufen“. Ihre Kandidatin, Manuela Rottmann, hatte mit 21,3 Prozent nur Platz drei erreicht. Das war zwar das beste Ergebnis für die Grünen bislang bei einer OB-Wahl in Frankfurt. Doch bei der vergangenen Kommunalwahl war die Partei noch als stärkste Kraft hervorgegangen. „Wir werden in den nächsten Tagen den Wahlkampf und das Ergebnis analysieren und uns mit Fraktion, Magistrat und unseren Mitgliedern austauschen, damit wir gestärkt in den Landtagswahlkampf einsteigen“, hieß es.