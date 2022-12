Frankfurts Ex-OB Feldmann stellt Autobiografie vor

Das von ihm selbst verfasste Werk sei „ein Blick in meine Seele“, sagte Feldmann: „ein politisches, aber auch sehr, sehr persönliches Buch“, in dem er seine Träume und seine Alpträume schildere. Erstmals berichtet Feldmann darin auch über seine jüdische Abstammung, die er in seiner Zeit als Oberbürgermeister nie thematisiert hatte. Er erzählt von seinem Vater, der in Schweden gegen die Nazis kämpfte, und seiner eigenen Zeit in einem israelischen Kibbuz.