Fraport wird Beteiligung in Russland nicht los

Die Fraport AG ist am Betrieb zahlreicher Flughäfen im Ausland beteiligt, teilweise hält sie die Mehrheit der Anteile. Beispiele sind der Delhi International Airport (Indien), die Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre in Brasilien, der Airport in Lima (Peru) und der Flughafen in Antalya (Türkei). In Griechenland betreibt die Fraport über eine Tochter gleich 14 Regionalflughäfen.