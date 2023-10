Freie Wähler in Hessen: Koalition mit CDU vorstellbar

Nach dem neuen „Hessen-Trend“ des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung gewinnen die Freien Wähler im Vergleich zur Insa-Umfrage von Mitte September einen Prozentpunkt dazu und kommen damit auf fünf Prozent. Bislang haben die Freien Wähler nur in drei Bundesländern die Fünf-Prozent-Hürde überwunden: In Bayern, wo am Sonntag ebenfalls gewählt wird, außerdem in Rheinland-Pfalz und in Brandenburg - die Fraktion BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag gehört aber nicht der Freie Wähler Bundesvereinigung an.