Freie Wähler könnten erstmals in Hessens Landtag einziehen

Berlin/Wiesbaden (dpa) - . Erstmals könnten die Freien Wähler laut dem neuen „Hessen-Trend“ des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung den Sprung in den hessischen Landtag schaffen. Die Partei gewinnt im Vergleich zur Insa-Umfrage von Mitte September einen Prozentpunkt dazu und kommt damit auf fünf Prozent. Bislang haben die Freien Wähler nur in zwei benachbarten Bundesländern die Fünf-Prozent-Hürde überwunden: in Rheinland-Pfalz sowie in Bayern, wo an diesem Sonntag (8.10.) genauso wie in Hessen ein neuer Landtag gewählt wird.