Feldmann weist in Korruptionsprozess alle Vorwürfe zurück

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess um den Verdacht der Vorteilsannahme hat der abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) erneut seine Unschuld beteuert. „Ich habe in keine Kasse gegriffen und ich bin nicht korrupt“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch vor dem Frankfurter Landgericht in seinem letzten Wort als Angeklagter. Der 64-Jährige erklärte, er hoffe auf einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe von insgesamt 31.500 Euro verlangt. Das Urteil wird am Freitag verkündet.