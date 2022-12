Früherer hessischer Kultusminister Holzapfel gestorben

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der frühere hessische Kultusminister Hartmut Holzapfel ist tot. Wie die SPD-Landtagsfraktion am Mittwoch mitteilte, starb der langjährige SPD-Landtagsabgeordnete bereits am 21. Dezember im Alter von 78 Jahren. Der heutige hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) teilte mit: „Seine Lebensleistung und auch das besondere ehrenamtliche Engagement nach seiner Zeit als Kultusminister in Hessen verdienen über die Parteigrenzen hinweg großen Respekt.”