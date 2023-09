Ganztagsbetreuung: Grundschuleltern haben hohe Erwartungen

Wiesbaden/Frankfurt/Offenbach. Für viele Eltern ist der Wechsel ihres Nachwuchses von der Kita in die Schule eine organisatorische Herausforderung: Mit dem Übergang enden meist die Jahre der zuverlässigen Betreuungszeiten – Hortplätze und andere Angebote sind rar. Das muss sich jedoch in absehbarer Zeit ändern: Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht für Erstklässler ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, in den Jahren danach folgt die Ausweitung auf Kinder der Klassen 2 bis 4.