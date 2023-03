Gegen Autobahnausbau: Abseil-Proteste in der Region geplant

Am Sonntag, 5. März, sollen Demonstration und Abseil-Aktionen an der A643 in Mainz und der A100 in Berlin an der Hermann-Ganswindt-Brücke sowie eine Fahrraddemo über die A8 in Augsburg stattfinden. Gegen den geplanten sechsspurigen Ausbau der A643 soll ein Demonstrationszug vom Mombacher Schwimmbad zur Fußgängerbrücke an der Kapellenstraße führen. Die finale Strecke steht laut der Stadt Mainz noch nicht fest, laut Ankündigung der Klimaaktivisten ist geplant, dass sich der Aufzug gegen 12.30 Uhr am Schwimmbad in Mombach in Bewegung setzt und über den Zubringer in Gonsenheim auf die A643 bis zur Fußgängerbrücke führt. Unterhalb der Brücke ist neben der Abseil-Aktion zwischen 13 und 15 Uhr auch eine Abschlusskundgebung geplant.