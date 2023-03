Gender-Pay-Gap steigt im Alter

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern in Hessen nehmen mit dem Alter deutlich zu. Bei den unter 25-Jährigen war die Differenz mit drei Prozent am geringsten, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die größten Unterschiede beim Verdienst mit 29 Prozent gebe bei den 55- bis 59-Jährigen.