Gerber: Kirche hat die Aufgabe, das Wort zu ergreifen

Fulda (dpa/lhe) - . Im Angesicht von Unrecht gilt es nach Auffassung des Fuldaer Bischofs Michael Gerber, sich zu positionieren und nicht zu schweigen. „Menschenrechtsverletzungen gegenüber kann es keine Neutralität geben“, sagte der katholische Kirchenmann in seiner Silvesterpredigt mit Blick auf die Krisenherde der Welt. „Als Kirche haben wir die Aufgabe, das Wort zu ergreifen für all jene, die selbst längst in Kerkern und Folterkellern zum Verstummen gebracht wurden“, betonte der Bischof am Samstagabend im Fuldaer Dom laut einer vorab verbreiteten Mitteilung.