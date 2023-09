Gewerkschafts-Proteste: „Bildungskrise verschärft sich“

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - . Angesichts der „desolaten Situation“ an hessischen Schulen haben die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und weitere Initiativen Demonstrationen angekündigt. So sollen zum Weltkindertag am Mittwoch kommender Woche (20. September) in Frankfurt, Kassel, Gießen, Fulda, und Darmstadt Protestaktionen organisiert werden, wie die GEW, der Landeselternbeirat und die Landesschüler*innenvertretung am Dienstag gemeinsam in Frankfurt mitteilten.