Greenpeace: Auskunft zum Export von Überwachungstechnologie

Frankfurt/Main (dpa) - . Über eine Auskunftsklage der Umweltorganisation Greenpeace zu Ausfuhrgenehmigungen deutscher Überwachungstechnologie ins Ausland hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main am Mittwoch verhandelt. Greenpeace verlangt auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes Angaben vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das in Frankfurt beheimatet ist. Die Behörde hat die Informationen auf Antrag von Greenpeace bisher nur teilweise zur Verfügung gestellt.