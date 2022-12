Grüne, CDU und FDP in Kassel stimmen für Koalitionsvertrag

Kassel (dpa/lhe) - . Kassel steuert auf ein Jamaika-Bündnis zu. Nach dem Scheitern der rot-grünen Rathauskoalition in der nordhessischen Stadt wollen dort erstmals Grüne, CDU und FDP eine Koalition eingehen. Die Mitgliederversammlungen der drei Parteien hätten für einen entsprechenden Vertrag gestimmt, teilten Grüne, CDU und FDP am Samstagabend gemeinsam mit. Der Koalitionsvertrag soll demnach am 20. Dezember unterzeichnet werden.