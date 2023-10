Grüne in Hessen machen sich Mut

Al-Wazir wollte eigentlich als erster Grüner Ministerpräsident in Hessen werden. Anfangs schien das nicht völlig unrealistisch, hatten die Grünen in Umfragen doch zeitweise fast die führende Union eingeholt. Aber mit der zunehmenden Unbeliebtheit der Ampel-Koalition im Bund schmolzen die Umfragewerte dahin. Insbesondere die Debatte um das umstrittene Heizungsgesetz dürfte für Gegenwind aus Berlin gesorgt haben. Da nutzten auch die Absetzbewegungen von Al-Wazir – „einen derartigen Zirkus wie in Berlin hat es in Hessen nie gegeben und wird es mit mir auch nicht geben“ – nichts.