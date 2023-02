Grüne nominieren Kandidaten für Amt des Ministerpräsidenten

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Grüne wollen auf ihrem Parteitag am kommenden Samstag mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir erstmals einen eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominieren. Es sei an der Zeit, einen Dreikampf um die Staatskanzlei aufzunehmen, sagte Al-Wazir am Mittwoch in Wiesbaden. Seit der zurückliegenden Landtagswahl hätten die Grünen eine neue Rolle im hessischen Parteiensystem. Die Zahl der Mitglieder sei seit 2018 von etwa 6000 auf aktuell rund 9800 geklettert.