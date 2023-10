Grüne sehen Wahlergebnisse nicht als Anlass für Kurswechsel

Berlin (dpa) - . Die Grünen sehen nach ihren Verlusten bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern keine Veranlassung für eine inhaltliche Kurskorrektur. Ändern müsse sich allerdings der Stil der Ampel-Regierung, die - anstatt ihre gemeinsamen Erfolge ins Schaufenster zu stellen - in der Öffentlichkeit oft als zerstritten wahrgenommen werde, sagte der Parteivorsitzende Omid Nouripour am Montag in Berlin. „Es geht besser, muss auch wieder besser werden. Und daran wollen wir miteinander arbeiten.“ Alle in der Ampel müssten nun schauen, wie der Ton ein bisschen „geglättet“ werden könne.