Grüne wollen Al-Wazir für Ministerpräsidenten-Amt nominieren

Wetzlar (dpa/lhe) - . Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir soll beim heutigen Parteitag der hessischen Grünen in Wetzlar zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert werden. Es sei an der Zeit, einen Dreikampf um die Staatskanzlei aufzunehmen, hatte der Vize-Regierungschef vor der Mitgliederversammlung erklärt. Es sei das erste Mal, dass Hessens Grüne mit einem eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in den Landtagswahlkampf gingen.