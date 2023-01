Grüttner kehrt als Nachrücker in den Landtag zurück

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der ehemalige hessische Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) kehrt als Abgeordneter in den Landtag in Wiesbaden zurück. Der 66-Jährige nimmt den Platz des früheren Landtagspräsidenten Norbert Kartmann (CDU) ein, der zum Jahreswechsel aus dem Parlament ausgeschieden war. Das teilte der Kreisvorsitzende der CDU Offenbach, Andreas Bruszynski, am Dienstag mit.