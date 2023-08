Grundsteuer: Hessen ziemlich weit vorn

Wie rechnet das hessische Finanzministerium?

Dort weist man die Ergebnisse der EY-Analyse zurück. Tatsächlich liege der mittlere Hebesatz der Grundsteuer B in Hessen nur „leicht über dem Bundesschnitt“, weshalb die Studie die Lage „falsch“ wiedergebe. Anders als EY bezieht das Ministerium die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen in die Rechnung ein, wodurch Hessen im Bundesvergleich auf den fünften Platz rutscht. Außerdem rechnet man in Wiesbaden mit dem „durchschnittlich gewogenen Hebesatz“. Das bedeutet: In die Gewichtung eines Wertes fließt ein, ob es sich um eine Großstadt oder um eine kleine Gemeinde handelt, wie viele Bürger von dem Hebesatz also betroffen sind. In der EY-Analyse wurde nur ein mathematischer Mittelwert aus allen Hebesätzen gebildet.