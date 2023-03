Hanauer Anschlag: Bestatter lobt Arbeit von Rechtsmedizinern

Ein Angehöriger eines Todesopfers hatte sich bei seiner Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss entsetzt über den Zustand des Körpers seines Sohnes gezeigt, so hätten in der Leiche noch Nadeln gesteckt. Daran könne er sich nicht erinnern, sagte der Bestatter. Nach rund 18 Monaten habe er Gewebeproben abgeholt, die bei der Obduktion entnommen worden seien. Diese hätten sich in kleinen Dosen befunden und seien dann ebenfalls beerdigt worden.