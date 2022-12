Hausbesetzung in Frankfurter Stadtteil Gallus

Das Gebäude ist Eigentum der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), wie eine Sprecherin der Zeitung bestätigte. Daher sei die FAZ derzeit in Gesprächen mit allen Parteien, um die Situation zu klären, sagte sie. Dazu gehören die Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft (KEG), die aktuell Mieter des Hauses sei, der Evangelische Verein für Wohnraumhilfe Frankfurt, die Untermieter der KEG ist, die Stadt Frankfurt und die Hausbesetzer. „Die Wohnungen in der Günderrodestraße 5 wurden in den letzten Jahren über die KEG und die Evangelische Wohnraumhilfe sozial Bedürftigen zur Verfügung gestellt. Sie sind mittlerweile alle anderweitig untergebracht“, so die FAZ-Sprecherin.