Haushaltsberatungen sorgen für lebhafte Debatten im Landtag

Im Gegensatz zum Bund werde Hessen in den nächsten beiden Jahren erneut mehr in die Innere Sicherheit im Land investieren, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 würden jeweils 250 zusätzliche Einsatzkräfte in den Dienst kommen, so dass 2025 mehr als 16 000 Polizistinnen und Polizisten in Hessen arbeiteten.