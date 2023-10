Hessen entscheidet bei Wahl über künftige Landesregierung

Regulär hat das hessische Parlament 110 Parlamentarier, diese Zahl kann sich aber erhöhen. Aktuell sitzen sogar 137 Abgeordnete und damit so viele wie noch nie zuvor im Landtag, was am Wahlsystem mit Überhang- und Ausgleichsmandaten liegt. 55 und damit die Hälfte der Abgeordnetenmandate werden über die Erststimme per Direktwahl in den einzelnen Wahlkreisen vergeben. Entscheidend für die Sitzverteilung ist aber das Landesergebnis einer Partei (Zweitstimme).