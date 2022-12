Hessen erhöht bei Einführung der E-Akte in Justiz das Tempo

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Justizminister Roman Poseck (CDU) drückt bei der Einführung der elektronischen Akte in der hessischen Justiz aufs Tempo. Eine große Zahl der Gerichte im Land werde im kommenden Jahr mit der E-Akte ausgestattet werden, erklärte Poseck am Donnerstag in Wiesbaden. „Wir haben das Tempo der Umstellung auf die E-Akte zuletzt deutlich erhöht.“ Das Gesetz siehe vor, dass die gesamte Justiz in Deutschland ab dem 1. Januar 2026 mit der elektronischen Akte arbeitet. An dieser Vorgabe seien auch die Abläufe in Hessen ausgerichtet.