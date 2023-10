Hessen-FDP: Eine Zitter-Wahl und der Blick nach Berlin

Wiesbaden. Für die Liberalen ist es ein Déjà-vu, so einen ähnlichen Wahlabend haben sie schon einmal erlebt, bei der Landtagswahl 2013. Mit einer anderen Ausgangslage, einem leicht veränderten Ablauf, aber am Ende dem gleichen Ergebnis: Auch diesmal nimmt die FDP gerade so die Fünf-Prozent-Hürde, es reicht erneut ganz knapp für den Wiedereinzug in den Landtag. Obwohl sich über eine längere Zeit das Scheitern, die Rauswahl angebahnt hatte. Entsprechend gelöst zeigt sich Spitzenkandidat Stefan Naas am Morgen nach dem erneuten Wahlkrimi: „Es hat ein bisschen Tradition, so hätte ich es mir nicht gewünscht, aber ich bin überglücklich“, sagt er im Sender FFH.