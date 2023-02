Hessen fördert Start-up-Szene weiter mit Gründerstipendium

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Gründerstipendium „Push“ des Landes Hessen geht in eine zweite Runde. Wie das hessische Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte, stehen in dieser Förderrunde rund 800.000 Euro zur Verfügung, mit denen die Start-up-Szene im Bundesland unterstützt werden soll. „Wir wollen Gründerinnen und Gründer frühzeitig finanziell unterstützen, damit sie sich auf das Wesentliche, nämlich die Entwicklung ihrer Geschäftsidee, konzentrieren können“, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) laut Mitteilung. Besonders förderwürdig seien Lösungen für mehr Nachhaltigkeit.