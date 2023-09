Hessen: Mehr provisorische Unterkünfte für Flüchtlinge

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In den vergangenen Wochen ist die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen deutlich gestiegen. Deshalb schafft das Land nun mehr Kapazitäten. Auch in einer Halle auf dem Frankfurter Messegelände sollen bald übergangsweise Menschen unterkommen. So soll die Kapazität der Erstaufnahmeeinrichtungen vorübergehend von rund 8500 auf 13.000 Plätze steigen. Die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes hat neben einem zentralen Ankunftszentrum in Gießen mehrere weitere Standorte in Hessen und eine Außenstelle am Frankfurter Flughafen.