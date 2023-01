Hessen plant günstiges ÖPNV-Ticket für Geringverdiener

Wiesbaden. Hessen will im Nahverkehr mit einem landesweiten Flatrate-Ticket für Geringverdiener die Lücke zwischen dem geplanten Deutschlandticket und den 365-Euro-Tickets für Schüler, Auszubildende, Senioren und Landesbedienstete schließen. Wer Wohn- und Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, soll künftig mit einem monatlichen Abo von 31 Euro Busse und Bahnen in Hessen nutzen können. Ein entsprechender Antrag zur Einführung eines „Hessenpass mobil“ soll mit dem Landeshaushalt 2023/2024 beschlossen werden. Das kündigten Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden an. Davon würden etwa eine halbe Million Menschen profitieren.