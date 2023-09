Hessen schafft mehr Erstaufnahmeplätze für Flüchtlinge

Die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes hat neben einem zentralen Ankunftszentrum in Gießen mehrere weitere Standorte in Hessen und eine Außenstelle am Frankfurter Flughafen. Mit Stand 27. September waren rund 9600 Menschen in den verschiedenen Standorten untergebracht, darunter auch in einer Notunterkunft in Alsfeld.