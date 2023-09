Hessen-SPD startet ihren Wahlkampf: „Rennen noch offen“

Bad Homburg (dpa) - . Die hessische SPD hat am Sonntag in Bad Homburg mit ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die heiße Phase ihres Wahlkampfs gestartet. Sie wolle „um jede Stimme kämpfen“, versicherte Faeser bei ihrer Ankunft. Noch seien zahlreiche Wähler unentschlossen: „Ich sehe das Rennen noch offen“, sagte die Spitzenkandidatin fünf Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober.