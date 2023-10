Hessen-Wahlkämpfer kurz vor der Abstimmung im Endspurt

Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte können am 8. Oktober den 21. hessischen Landtag bestimmen. In den Umfragen liegt die CDU klar vorne. SPD, Grüne und AfD liefern sich demnach ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die folgenden Plätze, FDP und Linke müssen um ihren Wiedereinzug in den Landtag bangen. Dagegen könnte es den Freien Wählern womöglich erstmals gelingen, in das Landesparlament einzuziehen. Wahlumfragen spiegeln nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.