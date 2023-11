Hessen zahlt Kommunen weitere 50 Millionen für Geflüchtete

Frankfurts Sozial- und Gesundheitsdezernentin Elke Voitl (Grüne) begrüßte die 50-Millionen-Euro-Zusage des Landes. Allerdings bleibe der angespannte Immobilienmarkt in der Mainmetropole das grundlegende Problem: „Viele Geflüchtete müssen einfach viel zu lang in den städtischen Übergangsunterkünften bleiben, obwohl sie viel lieber ein Zuhause mit eigenem Mietvertrag hätten. Aber in Hessens größter Stadt eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist fast ausgeschlossen.“ Die Kommune errichtet daher nach eigenen Angaben so viele Übergangsunterkünfte wie möglich. Auch Bürogebäude würden umgebaut.