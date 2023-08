Hessen zahlte 1775 Migranten Geld zur freiwilligen Ausreise

Das Bund-/Länder-Programm heißt mit vollem Namen „Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation Programme“ (deutsch: „Reintegrations- und Emigrations-Programm für Asylsuchende in Deutschland/Regierungsunterstütztes Rückführungs-Programm“). Gezahlt werden Hilfsleistungen für die Rückkehr ins Heimatland oder ein anderes Land. Hinzu kommt ein weiteres aktuelles und ein inzwischen beendetes Programm, beide vom Bund finanziert. Hierüber lägen in Hessen keine Angaben vor, erklärte das Ministerium.