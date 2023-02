Hessen zeigt Solidarität mit Ukraine: Hilfspaket läuft an

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (beide CDU) haben ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs die Solidarität Hessens mit der Ukraine betont. „Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit“, sagte Rhein am Freitag in Wiesbaden. „Nur eine militärisch starke Ukraine wird das russische Regime an den Verhandlungstisch zwingen.“ Als Zeichen der Solidarität hisste der Ministerpräsident gemeinsam mit dem Generalkonsul der Ukraine in Frankfurt, Vadym Kostiuk, die ukrainische Flagge vor der hessischen Staatskanzlei.