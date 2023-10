Hessens Linke gewinnt mehr Mitglieder

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Linke hat in Hessen nach eigenen Angaben seit der Abspaltung des bundesweiten „Bündnisses Sahra Wagenknecht“ unterm Strich Mitglieder gewonnen. „Jetzt erst recht. Das ist das Motto von Menschen, die aktuell in Hessen in Die Linke eintreten“, erklärte Landeschefin Christiane Böhm am Montag. „Auch wenn es Austritte im Zusammenhang mit der Abspaltung gibt, überwiegen doch deutlich die Neueintritte in den Landesverband. Erfreulich ist, dass sich besonders junge Menschen zur Linken hingezogen fühlen.“